Community News Soup-ing it up for a good cause Give A Little More Barossa Soup Kitchen returns in August, bringing local chefs, bakers, volunteers and businesses together across four Tuesdays to share good food and support a lasting local impact. by The Leader Published July 29, 2026 Link copied! Copy failed! Judy Lock, Barossa Co-op; Beck Tucker, Mehl Sourdough; Sandor Palmai, Eight; Lauren Palmai; Ben Giles, Northland Packaging; Zac Needham, Harvest Kitchen; Cathy Main, CEO Barossa Co-op; Annabelle Travaglione, CEO Foundation Barossa; Sam Smith, Otherness; Jenny O’Brien, Foundation Barossa Board Member; Martin Ritzmann, Mehl Sourdough; Brad Saegenschnitter, Barossa Co-op. Photo by Matt Webster. Updated July 29, 2026 9:27 am | 12 hours ago Link copied! Copy failed!