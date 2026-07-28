Wednesday, 29 July 2026
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Community News

Soup-ing it up for a good cause

Give A Little More Barossa Soup Kitchen returns in August, bringing local chefs, bakers, volunteers and businesses together across four Tuesdays to share good food and support a lasting local impact.

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by The Leader
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Soup-ing it up for a good cause
Judy Lock, Barossa Co-op; Beck Tucker, Mehl Sourdough; Sandor Palmai, Eight; Lauren Palmai; Ben Giles, Northland Packaging; Zac Needham, Harvest Kitchen; Cathy Main, CEO Barossa Co-op; Annabelle Travaglione, CEO Foundation Barossa; Sam Smith, Otherness; Jenny O’Brien, Foundation Barossa Board Member; Martin Ritzmann, Mehl Sourdough; Brad Saegenschnitter, Barossa Co-op. Photo by Matt Webster.
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