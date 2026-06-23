Wednesday, 24 June 2026
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Council News

Light welcomes new citizens

Light Regional Council has welcomed 11 new citizens at a heartwarming Citizenship Ceremony held at the Kapunda Council Chambers on June 18.

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by The Leader
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Light welcomes new citizens
Michael Jones, David Paton MP Member for Ngadjuri (back), Sreyleab Schmidt, Nitika Sharma, Judith Francis, Emily Cundy, Callum Cundy, Deputy Mayor Michael Phillips-Ryder, Saim Sajid (front), Muhammad Sajid, Saima Sajid.
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