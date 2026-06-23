Council News Light welcomes new citizens Light Regional Council has welcomed 11 new citizens at a heartwarming Citizenship Ceremony held at the Kapunda Council Chambers on June 18. by The Leader Published June 24, 2026 Link copied! Copy failed! Michael Jones, David Paton MP Member for Ngadjuri (back), Sreyleab Schmidt, Nitika Sharma, Judith Francis, Emily Cundy, Callum Cundy, Deputy Mayor Michael Phillips-Ryder, Saim Sajid (front), Muhammad Sajid, Saima Sajid. Updated June 24, 2026 8:39 am | 10 minutes ago Link copied! Copy failed!